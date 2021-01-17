Спасение моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлено. Погибли 12 моряков

Операция по спасению моряков сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, приостановлена из-за плохих погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.