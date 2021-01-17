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Спасение моряков с затонувшего украинского сухогруза приостановлено. Погибли 12 моряков

Операция по спасению моряков сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции, приостановлена из-за плохих погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По последним данным, погибли четверо из 12 членов экипажа. Среди находившихся на борту было двое россиян: Виталий Галенко, Николай Климов. Остальные — граждане Украины, уточняет ТАСС. Кто именно погиб, пока неизвестно, пишет Лента.ру.

фото ТАСС
Владельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD.
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