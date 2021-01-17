Фото: личная страница Валерия Остринского в фейсбуке





— Со вчерашнего вечера Валера в Ивьевском РОВД. Кормят, тепло одет, суд в Ивье в понедельник часов в 10.





Остринского задержали за флаг, который висел у них на хуторе с лета, пишет Татьяна.





— В пятницу вечером приехали с малыми на хутор на выходные. В субботу в 8 утра приехала милиция. Поступила жалоба от местного жителя (пару бабок-дедок, ферма), они должны отреагировать, пишет tut.by





Валерий Остринский входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии издания «Ежедневник».



