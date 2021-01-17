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У берегов Турции затонул российский сухогруз, идет спасательная операция

Сухогруз под флагом РФ затонул в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадо

Турецкие власти приступили к спасению моряков затонувшего судна. "Началась операция по спасению около 15 членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках", - приводит "Анадолу" слова губернатора провинции Бартын Синана Гюнера.

"Губернатор провинции Бартын сообщил о трех спасенных из числа команды затонувшего российского сухогруза", - отмечает агентство.

При этом спасенные моряки сообщили о возможной гибели двух товарищей. Турецкие спасатели проверяют эту информацию, сообщил "Интерфаксу" источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD). "Спасенные члены команды сообщили о возможной гибели двоих товарищей. Эта информация будет проверена", - пишет interfax.by
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