Свежие данные о ситуации с COVID-19 в Беларуси и мире — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

В Беларуси

По последним данным, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси составило 223 537, прирост заболевших за последние сутки — 1 933.





Всего специалисты белорусских лабораторий провели 4 238 864 теста для выявления инфекции, в том числе за минувшие сутки — 22 769.





Выздоровели уже 206 676 пациентов с ранее установленным диагнозом «COVID-19». Справились с недугом за последние сутки 2 176 человек. За все время распространения коронавируса в республике скончались 1 573 заболевших.





Начинается вакцинация находящихся в зоне риска белорусских медработников. Учреждения здравоохранения уже получают партии вакцины «Спутник V».





В Минске планируется привить 2 285 медработников, в Брестской области — 3 460, в Витебской — 3 260, в Гомельской — 4 365, в Минской — 2 485, в Гродненской — 1 735, в Могилевской — 1 610. Около 800 доз предназначены для медиков республиканских учреждений здравоохранения.





Практика начала вакцинации с медицинских работников в Беларуси такая же, как во всем мире. Минздрав распределил вакцину по регионам с учетом заявок учреждений здравоохранения.

В мире

На утро 17 января, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число инфицированных коронавирусом составило 94 490 863. С начала пандемии от инфекции скончались 2 022 059 человек, выздоровели – 52 005 821.





В США число случаев заражения превышает 23,7 млн. В Индии зафиксировано свыше 10,55 млн заболевших, в Бразилии — более 8,45 млн. Пятерку стран с наибольшим количеством инфицированных закрывают Россия (3,5 млн) и Великобритания (более 3,36 млн). Далее идут Франция (более 2,93 млн), Турция (более 2,38 млн), Италия (свыше 2,36 млн), Испания (более 2,25 млн) и Германия (более 2,03 млн).

Научные исследования и мнения экспертов

Переболевшие коронавирусом люди приобретают иммунитет к инфекции как минимум на пять месяцев, однако при этом могут остаться разносчиками заболевания.





Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели специалисты из управления по охране общественного здоровья Англии (Public Health England (PHE)). Они заявили, что люди, которые приобрели иммунитет естественным образом в результате заболевания, на 83 % лучше защищены от повторного инфицирования, чем те, кто не болел, — от первичного. При этом имм итет сохраняется как минимум пять месяцев с момента заражения. Выходит, люди, которые переболели коронавирусом во время первой волны (весной 2020-го), подвержены риску заболеть повторно.





Те, у кого выработались антитела, в какой-то степени защищены от того, чтобы самим заболеть COVID-19. Однако у некоторых из переболевших сохраняется большое количество вируса, поэтому они могут продолжить передавать его другим, предупреждает PHE.

Кашель курильщика и больного COVID-19: как проявляется и в чем различие

Российский врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, можно ли перепутать «ковидный» кашель с тем, что встречается у курильщиков, и как избежать такой ошибки.





У людей с коронавирусной инфекцией часто встречается «ковидный» кашель, напоминающий тот, который мучает курильщиков по утрам. По словам медика, в данном случае привязка ко времени является важным уточнением, которое помогает различить эти два вида кашля.





— При COVID-19 появляется надсадный сухой кашель, когда человек откашляться не может. Такой же кашель может быть у курильщика, который вынужден утром с трудом откашливаться, — сказал А. Карабиненко.





Однако врач уточняет, что кашель курильщика проявляется только утром, а при коронавирусе он есть в течение всего дня. Кроме того, сухой «ковидный» кашель имеет особые звуковые оттенки, которые может уловить специалист. Но ставить диагноз только на этом основании без тестов и анализов нельзя.



