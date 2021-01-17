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Бразилия отказалась от экстренной закупки российской вакцины Спутник V. Из подопытных стран Беларусь в списке?

Российский COVID-препарат не соответствует минимальным критериям для этих целей, считает местный регулятор.

Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение российской вакцины против коронавируса COVID-19 Спутник V для экстренного использования в Бразилии. Она не соответствует минимальным критериям для этих целей, сообщил регулятор на своем сайте в субботу, 16 января.
"Запрос был возвращен компании (Uniao Quimica – ред.), поскольку он не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, а также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства", – говорится в сообщении.

Агентство поясняет, что одной подачи запроса на проведение третьей фазы исследований не достаточно. Необходимо, чтобы такие испытания проводились в стране, пишет korrespondent.net

Регулятор уточняет, что с 4 января ожидает недостающей информации для выдачи разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний – стадии, необходимой для разрешения на экстренное использование. Кроме того, утверждается, что не соблюден регламент встреч с Anvisa и управлением лекарственных средств и биологических продуктов.


Как уточняет ТАСС, компания Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в конце декабря обратилась в Anvisa за разрешением на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний Спутника V. Тогда в ведомстве сообщили, что, по опыту рассмотрения предыдущих обращений, решение по российскому препарату может быть подготовлено в течение 72 часов, однако позже агентство запросило дополнительные сведения о препарате.

В пятницу вечером Uniao Quimica и РФПИ зарегистрировали в Anvisa запрос на временное экстренное использование в Бразилии 10 млн доз вакцины Спутник V.

Напомним, в конце декабря Венгрия отказалась от приобретения вакцины Спутник V. А накануне стало известно, что Будапешт достиг соглашения о покупке китайской СOVID-вакцины от компании Sinopharm.
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