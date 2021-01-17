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Чогори (К2) - вторая по высоте горная вершина Земли после Эвереста (Джомолунгмы). Она находится на границе Пакистана и Китая в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. К2 всего на 239 метров ниже Эвереста, но во много раз сложнее для восхождения.





Группа из 10 непальских шерпов сделала остановку на расстоянии 70 метров от пика 8 611 метров, чтобы подождать друг друга, прежде чем вместе войти в учебники истории в 16:58 по местному времени, пишет Рейтер.





К2 была единственной высотой более 8 тысяч метров, которую не удавалось покорить зимой, пишет Русская служба Би-би-си





"Это величайшее достижение в истории альпинизма и прекрасный пример командной работы. Спасибо горе, что позволила совершить восхождение, ведь "если гора позволяет вам подняться, никто не сможет вас остановить", - говорится в заявлении непальского агентства Seven Summit Treks, занимающегося организацией горных экспедиций.





Их успех был омрачен смертью известного испанского альпиниста Сержи Минготе, который упал в расселину при попытке спуститься в базовый лагерь, сказал Рейтер секретарь Альпийского клуба Пакистана Каррар Хайдри.





Премьер-министр Испании Педро Санчес написал в "Твиттере": "Он хотел продолжить творить историю, приняв участие в первой зимней экспедиции по восхождению на эту вершину в середине зимы, и его жизнь оборвалась в результате трагического несчастного случая".





49-летний Минготе был членом другой команды, которая планировала восхождение на Чогори в другой день.





Около 50 спортсменов из Непала, Британии, Германии, Исландии, Испании, США и других стран прибыли в Пакистан в конце декабря, чтобы попытаться покорить пик зимой.

Чогори называют "дикой горой" - название прижилось после того, как американский альпинист Джордж Белл сказал о своей попытке покорить эту вершину в 1953 году: "Это дикая гора, которая пытается вас убить".





Более 80 альпинистов погибли при попытке взойти на этот пик. В августе 2008 года погибли сразу 11 участников международной группы альпинистов. Они попали под снежную лавину после покорения вершины, находясь на высоте более 8 тысяч метров.









Летом первыми на вершину К2 поднялись итальянцы Акилле Компаньони и Лино Лачеделли в 1954 году.





Предыдущая максимальная высота, достигнутая на К2 зимой, составляла 7 750 метров, отмечает Рейтер. Это удалось сделать Денису Урубко из Казахстана и Марчину Качкану из Польши в 2003 году.





"Это случилось вчера в последнем лагере на высоте 7 750 метров, - писал по спутниковой связи Урубко. - Марчин ничего не чувствовал. Ничего не видел вокруг, ничего не говорил, ничего не понимал. Только некоторые первичные реакции. Мы переночевали в маленькой палатке, которую принесли с собой, поскольку нашу прежнюю палатку унесло ветром. В одном спальнике, без кариматов. Перед этим у нас было три тяжелых дня, когда мы поднимались в отвратительную погоду с тяжелым грузом. Мы проснулись, и я был уверен, что продолжим восхождение, но через полчаса понял, что Марчин действительно болен. Я решил немедленно идти вниз..."



