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Дачные поселки в Беларуси хотят приравнять к деревням

В распоряжении редакции Office Life оказался документ, из которого следует, что в 2021 году может появиться указ о садоводческих товариществах. Он позволит менять их статус на садоводческие поселения.



Это означает, например, что на даче можно будет зарегистрироваться, как в деревенском доме или городской квартире. Также на территории таких преобразованных поселений могут вводиться другие стандарты, касающиеся инфраструктуры, вывоза мусора и т. п.

Трансформировать дачные поселки смогут горсоветы и райсоветы депутатов. Ранее похожую реформу начали, например, в России. Сначала там разрешили прописываться на дачах, а на днях верхняя палата российского парламента предложила включить дачные поселки в сельские территории. Это означает, что дачи включат в программы газификации, начнут там строить дороги за счет бюджета и т. д.

Украинское законодательство тоже иногда позволяет регистрироваться в дачном домике, если он переведен в разряд жилого фонда.
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