Так, 60-летняя украинка гуляла по городу с мужем и заметила отца с сыном, играющих в снежки, которые летели в сторону памятника. Пара стала спорить с мужчиной, и в ходе конфликта отец ударил супруга пенсионерки. В ответ на это женщина достала нож и воткнула его в спину обидчику.





Сначала правонарушение квалифицировали как причинение легкого вреда здоровью, однако потом обнаружилось, что нож задел легочную плевру, и теперь пенсионерку обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





Ранее сообщалось, что пожилой житель украинского Бахмута нанес своему приятелю около 500 ножевых ранений. Товарищи вместе выпивали и в какой-то момент поссорились. Виновник трагедии обвинил собутыльника в краже и множество раз ударил его ножом, пишет Лента.ру.



