С 1 января в Беларуси вступил в силу запрет на использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды в общепите. Что предлагают вместо нее — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».





Вне закона оказались вилки, ложки, ножи, соломинки и палочки для напитков, стаканы, тарелки, чашки, а также упаковка для продукции общепита (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), исключая емкости для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. В список не попали и пластиковые крышки для стаканчиков, так как их производство незначительно. Да и спросом они пользуются редко.

Зачем отказались

Удобный и привычный для нас пластик наносит вред окружающей среде как во время производства, так и после утилизации. За последние несколько десятилетий выпуск этого материала на планете увеличился почти в 200 раз и составил около 400 млн т в год. Предприятия, изготавливающие из него изделия, выбрасывают в атмосферу огромное количество углекислого газа. Отходы могут разлагаться в природе сотни лет, выделяя вредные вещества. В Мировом океане плавают целые острова из пластмассового мусора. Примерно 800 видов животных под угрозой вымирания из-за отравления пластиком. Синтетические частицы находят в морских глубинах, рыбе. Медики и экологи бьют тревогу.





— Те продукты и товары, которые раньше реализовывались в стекле, картоне или металле, сейчас фасуют в полимерную упаковку, — комментирует директор Центра экологических решений Евгений Лобанов. — Перерабатывается только 9 % всех объемов. 12 % сжигается, а 79 % вообще остается на свалках. Введенный запрет на пластиковую посуду в общепите — своевременное и разумное решение.

Чем заменить

Альтернатива в стране уже имеется. Производители готовы вместо пластиковых предоставить одно- и двухслойные картонные стаканчики, тарелки, контейнеры навынос, емкости для пирожных и сэндвичей. Разработана специальная упаковка из картона без клеевых швов, способная выдержать жидкие или горячие продукты с соусом и маслом. Предлагают тару из кукурузного крахмала, сахарного тростника. Заменой пластику может стать и древесина. Отечественные производители могут изготавливать из ее отходов вилки, ложки, ножи. Белорусские ученые создали бумажный материал, обладающий жиро- и влагостойкостью. Его производят на фабрике в Борисове — 80 т в год. На подходе и другие виды биоразлагаемой упаковки. Например, термостойкая, биоцидная бумага.





Пару лет назад мне довелось побывать в Берлине. В небольшом магазинчике органических продуктов увидела красивый набор чашек с блюдцами темно-коричневого цвета. Подумала, что это керамика. Оказалось, посуда изготовлена из кофейного жмыха! Прочная, красивая, экологически чистая, с несложной технологией производства. По некоторым данным, на чашку с блюдцем уходит примерно шесть порций спитой кофейной гущи. А теперь представьте, сколько жмыха мы выбрасываем ежедневно в мусор в масштабах страны!

Суть перемен

Представители МАРТ изучили международный опыт и разработали свои варианты перехода на экологичную упаковку.





— Предлагалось несколько сценариев отказа от пластика, — пояснил начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало. — Выбран наименее жесткий, по которому запрет вводится поэтапно. Проект пилотный, экспериментальный и в процессе реализации будет совершенствоваться и дополняться.





В точках общепита использовать и продавать одноразовую посуду и упаковку можно и теперь, но не из пластика, а из экологически безопасных биоразлагаемых материалов. Разрешены картонные стаканчики для напитков, ламинированные полимерами, а также посуда, содержащая пластиковые декоративные элементы. И это сразу вызывает вопросы, ведь такая упаковка в стране не перерабатывается.





— Переход будет постепенным, чтобы на первых порах помочь бизнесу адаптироваться к нововведениям, — продолжил Михаил Жигало. — В то же время Министерству жилищно-коммунального хозяйства необходимо побыстрее внедрить технологии переработки отходов полимерной упаковки.





Экологичная упаковка в кафе

Процесс пошел

Чтобы выяснить, как идет переход на экологичную посуду в общепите Минска, в первых числах января отправилась по столичным кафе. Врасплох не застала никого. Увидела разрешенные ламинированные картонные стаканчики для напитков, тарелочки. Кое-где встречалась и стеклянная посуда.





— Открылись в 2019 году, — поделилась Алена, совладелица небольшого кафе на улице Куйбышева. — Мне, как стороннице принципа zero waste (ноль отходов), важно было обойтись без одноразовой пластиковой посуды. В ход пошла стеклянная и фарфоровая, тарелки из гофрированного картона, упаковка навынос из прочной плотной бумаги. К нам можно приходить и со своими чашками. Иногда посетители просят соломинки для напитков. Я объясняю, что мы от них отказались, потому что это тоже пластик. Возможно, найдем замену — будем использовать трубочки из экологичного материала. Для мусора поставили баки и сортируем ВМР — бумагу, пластик, металл. Органику отдаем фермеру, но в будущем планируем пищевые отходы компостировать.





— В чем вам привозят продукты?





— Когда изначально связываюсь с поставщиком, сразу объясняю: мы работаем без одноразовой посуды и тары, минимизируем применение пластика в нашем кафе. Прошу поставлять товар в картонных ящиках. Допустим, взвесили у себя овощи, фрукты и скинули в коробку. Нам идут навстречу. Сейчас ищем производителя салфеток из переработанной макулатуры. И наш поставщик тоже пытается решить эту проблему вместе с нами. Подал запрос на фабрику. Пока не получаем молоко в стеклянной таре вместо пластиковой. По нашей просьбе привозят в тетрапаках, их забирает одно из минских предприятий.





Итак, начало положено. Как все пойдет дальше, зависит и от нас.





— Что главное в управлении отходами? Предотвратить их образование и стремиться к zero waste, — заключил Евгений Лобанов. — Важно не только запрещать одноразовые товары, но и поддерживать инициативы по уменьшению объемов пластикового мусора. Это введение оборотной тары, депозитов, поощрение людей, которые пользуются своей посудой и упаковкой. Все взятое у природы должно быть переработано и вновь возвращено в хозяйственный цикл.





Фото автора и Центра экологических решений











