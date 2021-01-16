В РПЦ рекомендуют отказаться в этом году от погружения в прорубь









"В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".





Он напомнил, что погружение в прорубь отнюдь не является церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе.





"Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - отметил митрополит.





Говоря о предстоящем в начале недели праздновании Крещения, он сообщил, что раздача крещенской воды будет совершаться в храмах как обычно, однако выразил надежду, что прихожане будут соблюдать социальную дистанцию, а также придут в масках.