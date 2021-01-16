- Мне ничего не известно об этой стороне деятельности Андрея Александрова, я знаю его как яркого журналиста, поэта и крутого медиаменеджера, - говорит главный редактор информагентсва БелаПАН Ирина Левшина. - Но если Андрей действительно помогал оплачивать штрафы людям, задержанным за свою гражданскую позицию, то я его уважаю еще больше.





Дмитрий Новожилов, директор информагентства БелаПАН тоже кратко прокомментировал заявление МВД:





- Это все очень странно. С Андреем мы работали, он журналист и медиаменеджер. Не верится, что он мог заниматься финансированием протестов.





Виктор Мацкевич, друг Александрова, уверен, что журналист не оплачивал аренду квартиры и не покупал продукты на деньги, полученные от фонда, как заявили в МВД.





- Они приписали фонду ByHelp то, что делает фонд BySol. Да, BySol оплачивал штрафы за осужденных и репрессированных, помогал семьям и беженцам. В этом нет никакого криминала. Оба фонда существуют на добровольные пожертвования граждан.





Напомним, Андрей Александров перестал выходить на связь еще 12 января, почти сутки родные и коллеги не знали, где он. 13 января выяснилось, что журналист находится в Октябрьском РУВД Минска. Позже стало известно, что Александров проходит подозреваемым по 342 статье УК РБ «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».







