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“Крамольные сюжеты оперативники нашли в социальной сети: “герой” в обмундировании сотрудника органов внутренних дел своими действиями и поведением порочил милиционеров, задевал их честь и достоинство. Со слов минчанина, он делал это ради “хайпа” и для увеличения числа своих подписчиков”, — говорится в сообщении МВД.





В отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы одежды сотрудников ОВД со знаками различия лицом, не имеющим на это права. Ему грозит штраф в размере до 540 рублей.





Также проводится проверка по факту приобретения форменного обмундирования.