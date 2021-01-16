Парня отправили в колонию на 4 года «за насилие в отношении омоновцев»

Евгений Калиновский в суде. Фото spring96.org





Судья Максим Трусевич признал парня виновным по ч. 1 ст. 342 и ст. 364 Уголовного кодекса и наказал парня четрьмя годами лишения свободы с направлением в исправительную колонию общего режима, пишет правозащитный центр «Весна».





Также суд обязал парня выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим омоновцам: Игорю Остапуку – 1000 рублей, Олегу Борознову – 1500 рублей.





Напомним, Евгения Калиновского обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии в отношении сотрудников милиции во время мирной акции протеста 14 июля – в день, когда Виктору Бабарико и Валерию Цепкало отказали в регистрации кандидатами в президенты.





Парень своей вины не признал, считал, что не нарушал общественный порядок и насилие к сотрудникам милиции не применял, а пытался пресечь противоправные действия по отношению к гражданам со стороны потерпевших.









Тем не менее, во время процесса он извинился перед потерпевшими и частично возместил нанесенный его действиями моральный ущерб – перечислил по 500 рублей двум детским учреждениям, как того желали Игорь Остапук и Олег Борознов.





Во время прений сторон гособвинитель Зубко просила наказать Евгения Калиновского лишением свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также возместить компенсацию морального вреда двум потерпевшим в общей сумме 2500 рублей.





Защитник просил суд оправдать обвиняемого, но если суд не согласится – назначить наказание, не связанное с лишением свободы.





Евгений Калиновский планирует обжаловать приговор.





Поддержать Евгения Калиновского письмами и открытками можно по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского, 2, г. Минск, 220030.