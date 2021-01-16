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Солдат из Борисова пытался совершить суицид под Пинском

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

15 января, военнослужащий Пинского погранотряда во время несения службы совершил попытку суицида с применением огнестрельного оружия, сообщилофициальный сайт воинской части.

Информация о солдате довольно скупая: рядовой, уроженец города Борисова, 2002 года рождения, с мая 2020 года проходит срочную военную службу в органах пограничной службы.

Погранпост «Мутвица». Фото «Пінскі веснік».

С ноября 2020 года служит на пограничном посту «Мутвица». Находился в наряде по проверке документов на въезд в пограничную полосу. По службе характеризуется положительно.   

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь и вызвана следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Напомним, осенью 2017 года в Борисове произошло резонансное событие — гибель рядового Александра Коржича из Пинска, официально признанная суицидом.

Вследствие давления родственников погибшего и публикации в СМИ было проведено расследование. В итоге  несколько военнослужащих 72-го Объединенного учебного центра в Печах под Борисовом были осуждены на различные сроки лишения свободы.
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