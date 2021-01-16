BY_help: Оплата штрафов не является преступлением





«Я лично и инициатива BY_help не комментируем звукозаписи с высказываниями Андрея Александрова, которые могли быть сделаны в результате пыток, угроз и запугиваний. Доступ адвоката к нему долгое время был запрещен и остается ограниченным.





Мы считаем, что публикация такой звукозаписи - это попытка оказать давление на общественное мнение и нарушает права человека.





В то же время мы заявляем, что:





- любая оплата штрафов не является преступлением;





- любые обвинения любого человека в том, что это преступление - абсурдны.





Надеемся скоро увидеть Андрея Александрова на свободе», - написал Алексей Леончик.





15 января на youtube-канале МВД был размещен видеокомментарий замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича. Он заявил, что задержанные Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. По его словам, они «с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее»





Казакевич утверждает, что все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. «В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_help (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил он. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_help. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства».





По словам Казакевича, обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, более 25 тысяч долларов США и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.





«В настоящее вр я следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а именно обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности. Задержанные водворены в ИВС», — заявил замминистра внутренних дел.



