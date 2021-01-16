Морозы до -29°С: какой будет погода в Беларуси 17 января

Морозная погода ожидается в Беларуси 17 января. Об этом сообщили в Белгидромете, пишет "Комсомольская правда".





По данным синоптиков, столбики термометров опустятся до отметки в -29°C.





Также будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер северный 2-7 м/с.





Ночью воздух охладится до -19°C… -24°C, местами при прояснениях температура будет -25°C… -29°C, по крайнему юго-западу от -16°C до -18°C. Днем ожидается от -13°C до -19°C.





На 17 января синоптики объявили желтый уровень опасности из-за мороза и гололедицы на дорогах.





Кроме того, в Белгидромете отметили, что в прошедшие сутки в республике наблюдалась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 5-12°С ниже климатической нормы.



