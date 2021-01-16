Около месяца они общались, а после мужчина захотел приехать в Беларусь и остаться жить с женщиной. Для якобы переправки его вещей из Кабула в Беларусь, он попросил кричевлянку перевести деньги на имя двух граждан Турции. Сначала потерпевшая перевела 1,5 тысячи долларов, после одолжила у знакомого еще 5 тысяч долларов.





Заподозрив неладное, потерпевшая обратилась в милицию. Следователи проводят проверку.





Стоит отметить, что «генерал армии» всё ещё ведет переписку с кричевлянкой, уверяя, что скоро переедет в Беларусь. Для этого женщине всего лишь нужно перечислить еще 1,5 тысячи долларов.