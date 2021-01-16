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Кричевлянка познакомилась в соцсетях с «генералом армии США» и перевела ему 6,5 тысяч долларов

В сентябре 2020 года 56-летняя жительница Кричева в соцсетях познакомилась с мужчиной, который представился Марком Тони, генералом армии США, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Могилевской области.


Около месяца они общались, а после мужчина захотел приехать в Беларусь и остаться жить с женщиной. Для якобы переправки его вещей из Кабула в Беларусь, он попросил кричевлянку перевести деньги на имя двух граждан Турции. Сначала потерпевшая перевела 1,5 тысячи долларов, после одолжила у знакомого еще 5 тысяч долларов.

Заподозрив неладное, потерпевшая обратилась в милицию. Следователи проводят проверку.

Стоит отметить, что «генерал армии» всё ещё ведет переписку с кричевлянкой, уверяя, что скоро переедет в Беларусь. Для этого женщине всего лишь нужно перечислить еще 1,5 тысячи долларов.
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