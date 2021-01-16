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Могилевчанка лишилась детских вещей почти на тысячу долларов

В милицию обратилась 29-летняя могилевчанка, находящаяся в декрете. Выяснилось, что женщина планировала продать детские вещи на сумму около 2264 белорусских рубля, однако лишилась их, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.


Оказалось, что к произошедшему причастна 33-летняя жительница Могилева, которая также находится в декрете. Женщины списались в интернете, одна из них попросила вторую переслать ей вещи, обещая позже отдать указанную денежную сумму.

Ничего не подозревающая владелица детских вещей согласилась и отдала вещи, однако деньги не получила. Покупательница перестала выходить на связь.

Похищенные вещи изъяли и вернули законной владелице. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.
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