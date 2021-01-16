Могилевчанка лишилась детских вещей почти на тысячу долларов

Оказалось, что к произошедшему причастна 33-летняя жительница Могилева, которая также находится в декрете. Женщины списались в интернете, одна из них попросила вторую переслать ей вещи, обещая позже отдать указанную денежную сумму.





Ничего не подозревающая владелица детских вещей согласилась и отдала вещи, однако деньги не получила. Покупательница перестала выходить на связь.





Похищенные вещи изъяли и вернули законной владелице. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.