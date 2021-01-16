



В Минске зарегистрированы — 293 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные у 290 пострадавших. В больницы госпитализированы 17 человек.





В Брестской области обратились за медицинской помощью 163 человека. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные — у 154 пострадавших. В больницы госпитализированы 25 человек.





В Витебской области зарегистрированы — 443 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 438 пострадавших. В больницы госпитализированы 29 человек.





В Гомельской области зарегистрированы — 142 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 137 пострадавших. В больницы госпитализированы 15 человек.





В Гродненской области зарегистрированы — 259 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные у 250 пострадавших. В больницы госпитализированы 45 человек.





В Могилевской области зарегистрированы — 483 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные у 480 пострадавших. В больницы госпитализированы 49 человек.





В Минской области зарегистрированы 270 пациентов — у всех гололедные травмы. В больницы госпитализированы 22 человека.





Что делать, если почувствовали обморожение?

Обморозить можно различные части тела — стопы, кисти, пальцы, ушные раковины. Если почувствовали, что что-то не так, нужно для начала укрыться от холода, а дальше помогут простые, но незамедлительные действия.



