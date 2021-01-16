За 15 дней этого года белорусы получили более 2 тысяч гололедных и холодовых травм
В Беларуси за первые 15 дней 2021 года зарегистрировано более 2 тысяч гололедных и холодовых травм, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале, пишет TUT.BY.
В Минске зарегистрированы — 293 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные у 290 пострадавших. В больницы госпитализированы 17 человек.
В Брестской области обратились за медицинской помощью 163 человека. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные — у 154 пострадавших. В больницы госпитализированы 25 человек.
В Витебской области зарегистрированы — 443 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 438 пострадавших. В больницы госпитализированы 29 человек.
В Гомельской области зарегистрированы — 142 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 5 пациентов, гололедные у 137 пострадавших. В больницы госпитализированы 15 человек.
В Гродненской области зарегистрированы — 259 пациентов. Холодовые травмы диагностированы у 9 пациентов, гололедные у 250 пострадавших. В больницы госпитализированы 45 человек.
В Могилевской области зарегистрированы — 483 пациента. Холодовые травмы диагностированы у 3 пациентов, гололедные у 480 пострадавших. В больницы госпитализированы 49 человек.
В Минской области зарегистрированы 270 пациентов — у всех гололедные травмы. В больницы госпитализированы 22 человека.
Что делать, если почувствовали обморожение?
Обморозить можно различные части тела — стопы, кисти, пальцы, ушные раковины. Если почувствовали, что что-то не так, нужно для начала укрыться от холода, а дальше помогут простые, но незамедлительные действия.
- Согрейте руки, спрятав их в подмышках. Если обморожены уши или участки лица, согрейте эти места, прикрыв их руками в теплых и сухих перчатках. Другие пострадавшие участки — нос, щеки — можно согревать теплыми ладонями.
- Никогда не растирайте пораженные участки кожи снегом.
- Если есть риск повторного обморожения, не допускайте поражения уже пострадавших участков, надежно их укройте.
- Если при согревании обмороженных участков чувствительность в них не возвращается, обратитесь за неотложной медицинской помощью.
12:21 16/01/2021
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