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В работе мессенджера Signal произошел сбой

Пользователи мессенджера Signal столкнулись с невозможностью отправить сообщения.


По данным Downdetector, сбой в работе сервиса коснулся пользователей в Европе и США. Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Verge.

Компания в своем твиттере подтвердила, что сервис испытывает технические сложности.

Сбой связан с тем, что у мессенджера появились «миллионы и миллионы» новых пользователей, объяснил Signal.

Мессенджером Signal год назад пользовались около полутора десятков миллионов человек. Миллионы новых пользователей появились у него после того, как люди стали уходить из WhatsApp, который обновил свою политику конфиденциальности.
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