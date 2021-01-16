Фейсбук и Инстаграм внезапно разблокировали аккаунты Трампа
Профили действующего президента США Дональда Трампа в Фейсбуке и Инстаграме вновь стали доступны.
Странички Трампа в Фейсбуке и Инстаграме теперь вновь доступны для прочтения. Однако пока неизвестно, есть ли у Трампа доступ к ним.
Как сообщалось, после беспорядков, произошедших у Капитолия США в среду, 6 января, Фейсбук на неопределенный срок запретил Дональду Трампу доступ в Инстаграм и Фейсбук.
10:58 16/01/2021
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