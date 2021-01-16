Безвизовый режим начал действовать между Беларусью и ОАЭ

Сегодня, 16 января, вступил в силу протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов. Он предусматривает распространение безвизового режима и на владельцев национальных паспортов.