Авария в Солигорске: более 90 многоквартирных домов остались ночью без отопления и горячей воды
Прорвало трубу диаметром 200 мм.
В Солигорске из-за аварии без отопления и горячей остались более 90 домов. Фото: pixabay
Порыв трубопровода теплотрассы произошел 16 января в Солигорске. Из-за аварии без отопления и горячей воды остаются 92 многоквартирных дома, пять детских садов и школа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пишет "Комсомольская правда".
Спасатели получили сообщение о прорыве трубопровода диаметром 200 мм в 0.55. Инцидент произошел на ул. Ленинского Комсомола, 30 в Солигорске Минской области.
– На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 92 многоквартирных жилых дома, 5 детских садов, школа, 3 административных здания и 2 магазина, – уточнили в МЧС.
Там добавили, что последствия аварии намерены ликвидировать к десяти часам утра.
10:04 16/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение