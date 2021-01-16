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Авария в Солигорске: более 90 многоквартирных домов остались ночью без отопления и горячей воды

Прорвало трубу диаметром 200 мм.

В Солигорске из-за аварии без отопления и горячей остались более 90 домов. Фото: pixabay

Порыв трубопровода теплотрассы произошел 16 января в Солигорске. Из-за аварии без отопления и горячей воды остаются 92 многоквартирных дома, пять детских садов и школа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пишет "Комсомольская правда".

Спасатели получили сообщение о прорыве трубопровода диаметром 200 мм в 0.55. Инцидент произошел на ул. Ленинского Комсомола, 30 в Солигорске Минской области.

– На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 92 многоквартирных жилых дома, 5 детских садов, школа, 3 административных здания и 2 магазина, – уточнили в МЧС.

Там добавили, что последствия аварии намерены ликвидировать к десяти часам утра.
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