



С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

О каком именно случае идет речь, пресс-служба не уточняет. Известно, что ранее сообщалось о женщине из Луница, которая подвергла опасности заражения вирусом иммунодефицита 13 человек, у троих из них наличие ВИЧ подтвердилось.