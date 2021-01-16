Суд вынес приговор жительнице Лунинца, которая намеренно распространяла ВИЧ
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РБ («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ») и по части 3 статьи 157 («Заражение с косвенным умыслом ВИЧ человеком, знавшим о наличии у него этого заболевания, совершенное в отношении двух и более лиц»), сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
С учетом поглощения менее строгого наказания более строгим, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
О каком именно случае идет речь, пресс-служба не уточняет. Известно, что ранее сообщалось о женщине из Луница, которая подвергла опасности заражения вирусом иммунодефицита 13 человек, у троих из них наличие ВИЧ подтвердилось.
"Белорусский партизан"
09:25 16/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение