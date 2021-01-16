+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Сморгони заметили красивое природное явление — «ледяные иглы»

Читатель Onliner.by прислал в редакцию фотографии, сделанные им пятничным вечером в Сморгони (Гродненская область). На горизонте видно что-то вроде светящихся столбов. Скорее всего, это «ледяные иглы» — природное явление, которое возникает в сильные морозы.


«Ледяные иглы» представляют собой мельчайшие кристаллы льда, которые держатся в воздухе. Они могут быть видны и днем, переливаясь в лучах солнца, и в темное время — под светом луны или при искусственном освещении.



Подобное явление часто встречается в северных регионах (например, в Сибири), где температура около минус 15 градусов — обычное дело.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]