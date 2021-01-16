В Сморгони заметили красивое природное явление — «ледяные иглы»





«Ледяные иглы» представляют собой мельчайшие кристаллы льда, которые держатся в воздухе. Они могут быть видны и днем, переливаясь в лучах солнца, и в темное время — под светом луны или при искусственном освещении.













Подобное явление часто встречается в северных регионах (например, в Сибири), где температура около минус 15 градусов — обычное дело.