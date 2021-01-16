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Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания

Земля вошла в эпоху шестого массового вымирания из-за экологических проблем. В этом уверены авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Frontiers in Conservation Science.



В ходе него коллектив из 17 ведущих экологов и климатологов мира скорректировал прогнозы о грядущей климатической и техногенной катастрофе, изучив порядка 150 трудов ведущих университетов планеты об изменении окружающей среды.

Выяснилось, что условия окружающего мира стали гораздо опаснее, чем предполагалось ранее. В частности, как ожидают ученые, в течение следующих нескольких десятилетий под угрозой исчезновения будут находиться около 20% всех существующих на Земле видов.

"То, что мы уже находимся на пути шестого крупного вымирания, теперь научно неоспоримо", - подчеркивается в материалах работы.

По словам профессора Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии, "масштаб угрозы биосфере и всем ее формам жизни так велик", что люди до сих пор не могут осознать всю глубину существующих проблем, включая даже хорошо информированных экспертов.

В качестве причин сложившейся ситуации авторы работы называют деградацию почв из-за продолжающегося роста популяции человека, увеличение производства синтетических соединений и опасных одноразовых изделий из пластика, усугубляющих токсичность земли. 

В качестве возможных способов решения проблем исследователи видят отказ от идеи постоянного экономического роста, правильную оценку внешних факторов окружающей среды, сокращение использования ископаемых видов топлива и ограничение корпоративного лоббирования.

В ином случае жителей Земли ждет "ужасное будущее массового вымирания, всеобщего ухудшения здоровья и других потрясений, вызываемых нарушением климата", предупреждают экологи. 
Oxu.az
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