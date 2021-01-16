Ажиотаж спал. Техосмотр в Минске можно пройти по обычному графику
ГАИ опубликовала расписание работы диагностической станции с 18 января
Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома 15 января проинформировало о том, что станция диагностики столичной Госавтоинспекции с понедельника, 18 января, возвращается к привычному графику работы.
- Ажиотаж спал, - констатировали в УГАИ.
Возможно, причиной тому стали сильные морозы, и после потепления очереди вновь появятся на станции, а пока она будет работать по обычному графику:
- Понедельник с 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00
- Вторник-Пятница с 8:00 -17:00 без обеда
- Суббота с 8:00 - 16:30 обед с 13:00-13:30
Отметим, что в первый понедельник месяца станция работает с 13:00 до 17:00.
Диагностическая станция городской Госавтоинспекции находится на проспекте Дзержинского, 3 в Московском районе Минске.
08:17 16/01/2021
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