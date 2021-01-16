+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Ажиотаж спал. Техосмотр в Минске можно пройти по обычному графику

ГАИ опубликовала расписание работы диагностической станции с 18 января


Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома 15 января проинформировало о том, что станция диагностики столичной Госавтоинспекции с понедельника, 18 января, возвращается к привычному графику работы.

- Ажиотаж спал, - констатировали в УГАИ.


Возможно, причиной тому стали сильные морозы, и после потепления очереди вновь появятся на станции, а пока она будет работать по обычному графику:

- Понедельник с 8:00-17:00, обед с 13:00-14:00

- Вторник-Пятница с 8:00 -17:00 без обеда

- Суббота с 8:00 - 16:30 обед с 13:00-13:30

Отметим, что в первый понедельник месяца станция работает с 13:00 до 17:00.

Диагностическая станция городской Госавтоинспекции находится на проспекте Дзержинского, 3 в Московском районе Минске.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]