Переписка, которую показал Азаренок в своей программе / СТВ





Ильяш считает, что в действиях Азаренка есть признаки преступления, предусмотренного статьей 203 Уголовного кодекса (Нарушение тайны переписки), сообщает "Белсат".





Поводом стал телесюжет Азаренка в программе "Тайные пружины политики "на телеканале СТВ, посвященный жене Ильяша Екатерине Андреевой — также журналистке "Белсата". Как рассказывало Еврорадио, в сюжете была показана частная переписка Ильяша на мобильном телефоне.





Ильяш требует выяснить, как Азаренок получил скриншоты личной переписки. Компьютер и телефон журналиста были арестованы как вещественные доказательства в рамках уголовного дела против Андреевой. Если скриншоты передало следствие, тогда к ответственности нужно привлечь следователей — за разглашение данных предварительного следствия (ч. 2 ст. 407).





Если же следствие не передавало эти скриншоты Азаренку, значит, он мог получил их через взлом аккаунта Facebook — ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации).





Жену Ильяша Екатерину Андрееву и оператора "Белсата" Дарью Чульцову планируют судить по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Дело поступило в суд, но дата пока неизвестна.