Школы, работа, транспорт: как будем жить в -20°С и ниже

Синоптики предупреждают: к субботе морозы усилятся. Холоднее всего будет в воскресенье и понедельник, когда ночью в некоторых регионах страны столбик термометра опустится до -29°C. О том, ждут ли в эти дни школьников дополнительные выходные, и как должна быть организована работа при сильном «минусе», в материале tut.by





Температура





По данным Белгидромета, днем в Беларуси холоднее всего будет в субботу. 16 января в некоторых регионах страны температура опустится до -20°С. Ночные рекорды ждут нас в воскресенье и понедельник, когда в некоторых районах столбик термометра покажет -29°С.





Кстати, журналисты проанализировали январские температуры в Минске за последние десять лет. Если считать с 2012 года, этот январь может стать самым холодным.





Школы





Чем сильнее становятся морозы, тем больше крепнет у детей надежда на дополнительный выходные. О чем мы? О том, когда из-за низких температур вдруг отменяют занятия. В «Требованиях для учреждений общего среднего образования» написано, если в 7.00 столбик термометра опускается ниже -25°C, а скорость ветра более 3 м/сек, образовательный процесс могут приостановить. Решение об этом принимают местные исполнительные и распорядительные органы.





Что касается работы детских садов, то в «Требованиях для учреждений дошкольного образования» про неблагоприятные погодные условия сказано следующее: если температура -15°С и ниже, а скорость ветра более 3 м/сек, то руководитель учреждения может отменить или сократить прогулки ребят до 3 лет. Если малышам от 3 до 7 лет, то изменения в их дневном расписании вносят при температуре -18°С и ветре более 3 м/сек.





Родителям, у которых есть вопрос, стоит ли выводить маленьких детей на улицу в мороз, Светлана Ильясевич, педиатр медицинских центров «Кравира» и «Доктор ТУТ» отвечает: если в -20°С необходимости выходить на мороз нет, лучше проветрить комнату, увлажнить и пересидеть дома.





— Если речь идет о грудничках, то когда на улице -10°С и ниже, прогулку лучше отменить. К году дети чуть по-другому реагируют на мороз, поэтому в комфортную погоду можно пойти гулять даже в -15 °С, — отмечает собеседница. — В тоже время нужно понимать, что -15°С, когда есть ветер, и когда безветренно, — это две разные по ощущениям температуры. Поэтому, собираясь на улицу, родителям стоит обращать внимание не только на показания термометра, но и на ощущения.





Врач рассказывает, как вести себя в мороз, чтобы не навредить здоровью





Тем, кто решит в эти морозные дни выйти с детьми на улицу, специалист рекомендует надеть ребенку многослойную одежду. Если есть термобелье, то его. При этом одежда, как и обувь должны быть не тесными. Так малышам будет теплее. Важно, чтобы ребенок на улице дышал носом: в носу воздух согревается, увлажняется и не так раздражаются дыхательные пути.









— Еще момент. Шарф ребенку нужно завязать так, чтобы вещь не становилась влажной от дыхания. Иначе кожа может больше раздражаться и еще сильнее переохлаждаться, — говорит Светлана Ильясевич. — Если у ребенка чувствительная кожа и она реагирует на мороз, нужно нанести крем от ветра и мороза. Делать это стоит не перед выходом из дома, а минут за 15−20.





Педиатр также обращает внимание, что дети, когда играют, могут не чувствовать мороз, и того, как у них замерзают руки и ноги. Поэтому на прогулке ребенка нужно все время контролировать.





— Если видите, что кончики пальцев, нос бледнеют, нужно сразу же пойти в теплое помещение, переодеться в теплую одежду и попить что-нибудь тепленького, — советует доктор. — Кстати, многие родители, вернувшись с детьми с мороза, делают ошибку и начинают растирать замерзшие щеки, пальцы. Так, можно повредить кожу.





Работа





Ранее в Федерации профсоюзов Беларуси поясняли, что зимой температура в офисах должна быть +20 °С и выше. В механических цехах — не менее +17 °С, в литейных, термических, сварочных цехах — +15 °С и выше.





Если же людям нужно работать при -25°С и ниже, технологически невозможно или экономически обоснована нецелесообразность отопления тех или иных производственных помещений, то такие условия труда признаются вредными и наниматель обязан обезопасить от них работников.





— В ином случае наниматель должен регламентировать пребывание работников в неблагоприятных температурных условиях, а также обеспечить сотрудников соответствующими средствами индивидуальной защиты и комнатами обогрева, — рассказывают в ФПБ.





Так, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, кроме обеда, должны быть перерывы, чтобы погреться. Обычно это 15−20 минут через каждые два часа. Данные перерывы входят в рабочее время.





— В прошлом году по нашей инициативе была изменена ст. 135 Трудового кодекса, — отмечают в ФПБ. — Она регламентирует дополнительные социальные перерывы работникам, которые исполняют свои должностные обязанности на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях. В предыдущей редакции кодекса такие перерывы предоставлялись только зимой. Теперь формулировка в статье заменена другую — в «холодный период года». Это определение подразумевает промежуток времени, со среднесуточной температурой воздуха +10°C. Данная поправка расширила права работников на дополнительные перерывы.





Транспорт





— Никаких изменений в работе городского пассажирского транспорта на время устойчивых морозов не предусмотрено. Работаем в штатном режиме, — пояснили в пресс-службе Минсктранса. — Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения перевозки пассажиров в полном объеме по действующим расписаниям.





Хорошая новость: по предварительному прогнозу, ослабление морозов ожидается в середине следующей недели.