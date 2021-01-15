



Идут морозы – дизелисты готовятся. Раньше, чтобы избежать замерзания солярки зимой, было принято лить в бак керосин. Насколько эта методика актуальна теперь?





Журналисты abw.by отправились на СТО "Дизель Карс", чтобы поговорить о возможном влиянии керосина на топливную аппаратуру современных дизельных двигателей, но специалисты уверили, что основная зимняя проблема заключается вовсе не в парафинизации топлива.





Керосин неактуален





– На данный момент керосин неактуален, – твердят в один голос специалисты СТО. – На заправках присутствует качественное зимнее топливо, в том числе и "Арктика". Лет десять назад возня с керосином имела смысл, сегодня – нет.





По нашим наблюдениям в основном зимой замерзает не топливо, а вода и грязь в заборнике, а также прочие посторонние примеси. И дело не в качестве топлива. Например, в пыльную погоду на жирный заправочный пистолет налипает пыль, сейчас в снегопад на пистолетах скапливается вода, вместе с соляркой все это попадает в бак. Десяти таких заправок достаточно, чтобы в топливном баке скопилось приличное количество воды и грязи. Вода скапливается в нижней точке бака и в мороз успешно замерзает, что туда ни добавляй.





Есть старое "поверье", что от воды можно избавиться, добавив в топливный бак литр спирта. Такие манипуляции могут повлечь за собой другие проблемы, в частности, коррозию топливной системы. От воды нужно избавляться другими способами, и самыми действенными являются регулярная чистка бака и своевременная замена топливного фильтра. Вода скапливается в отстойнике фильтра и замерзает, если ее там много – она может препятствовать поступлению топлива в ТНВД.





В среднем чистку бака следует проводить раз в два года или 40-50 тысяч километров пробега.





Чистый бак, свежий фильтр и хорошее топливо





– Инструкции к старым дизельным автомобилям разрешали добавлять в солярку до 30 процентов низкооктанового бензина или керосина. Ни в одном руководстве к современному дизельному автомобилю вы такой информации не найдете. Производители требуют заливать дизтопливо, соответствующее определенным нормам. Мы придерживаемся этой же позиции: если автопроизводители не говорят, что можно что-то добавлять, – значит, это что-то добавлять нельзя.





Тем не менее, если добавить 5-10 процентов керосина раз в год, ничего плохого с топливной системой, двигателем и т.д. не случится. Но еще раз повторимся: никакого смысла сегодня в этом нет. Бывали случаи, когда автовладелец заливал керосин, у него "ложились" форсунки, а в сервисе ему говорили, что виноват керосин, хотя на самом деле это банальное совпадение, точно так же эти форсунки "легли" бы в тот же день безо всяких добавок.





В своей практике мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда зимой к нам притягивали на буксире автомобили, у которых в баке была солярка с керосином чуть ли не в пропорции 50 на 50. Тем не менее их именно притягивали из-за большого количества воды и грязи в баке. При этом почти все современные топливные системы боятся попадания воздуха, а если машина не заводится или заглохла, многие автомобилисты будут до последнего "маслать", убивая топливную систему. А потом в поломках виноват керосин.





Таким образом, если у вас чистый бак, свежий топливный фильтр, солярка с заправки и рабочий заводской, подчеркиваю – заводской, подогреватель фильтра, то никакой керосин или присадки вам не нужны.