Минчанам разбили окно за белые и красные снежинки / svaboda.org​





"Флаг мы не вывешивали, потому что мало ли что. Подумали, что снежинки — это не запрещено. Хотели таким образом выразить свою позицию, чтобы видели соседи и люди, которые проходят мимо, чтобы видели, что нас много. У нас на соседних окнах листы бумаги висят, но наши снежинки не понравились больше всего", — рассказывает минчанка Ирина в комментарии Радио "Свобода"





Случилось всё в половине третьего ночью. Хозяева квартиры вызвали милицию. Те сразу уточнили, висела ли в окне незарегистрированная символика.





Ущерб от действий неизвестных хозяева квартиры оценили в 270 рублей.





Через несколько дней из Московского РУВД Минска ответили, что они не видят хулиганства в разбитом окне, а это — только "выражение мнения".





"В ходе проверки орган уголовного преследования приходит к выводу, что в настоящее время, в связи с политическими событиями в стране, среди лиц из числа гражданского общества есть лица, которые негативно относятся к бело-красно-белой символике", — говорится в ответе из милиции.





Оснований для уголовного дела они также не видят, так как ущерб меньше 40 базовых величин (на сегодня 1 базовая величина — 29 рублей).





Кстати, хозяйка квартиры говорит, что получила записи с камер видеонаблюдения на доме: там видно, что гайки в окно бросала группа людей в масках.