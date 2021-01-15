Митрополита Филарета похоронили в Жировичском монастыре
15 января в Успенском Жировичском монастыре прошла церемония прощания с митрополитом Филаретом, почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, пишет "Слонимский вестник".
В Жировичах похоронили митрополита Филарета / slonves.by
Панихиду по нему возглавил митрополит Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.
Проститься с митрополитом Филаретом прибыли руководитель Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Что интересно, только один из них был в маске — и это не экс-министр здравоохранения Караник, а экс-министр внутренних дел Караев.
Похоронили митрополита Филарета за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря.
Митрополит Филарет (Вахромеев) умер 12 января, у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Владыке было 85 лет. Он руководил белорусской православной церковью с 1978 по 2013 год.
19:30 15/01/2021
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