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Митрополита Филарета похоронили в Жировичском монастыре

15 января в Успенском Жировичском монастыре прошла церемония прощания с митрополитом Филаретом, почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, пишет "Слонимский вестник".

В Жировичах похоронили митрополита Филарета / slonves.by​

Панихиду по нему возглавил митрополит Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси.

Проститься с митрополитом Филаретом прибыли руководитель Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Что интересно, только один из них был в маске — и это не экс-министр здравоохранения Караник, а экс-министр внутренних дел Караев.

Похоронили митрополита Филарета за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря. 


Митрополит Филарет (Вахромеев) умер 12 января, у него обнаружили коронавирусную инфекцию. Владыке было 85 лет. Он руководил белорусской православной церковью с 1978 по 2013 год.
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