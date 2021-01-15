Евдахо и Янушкевича отпустили из ДФР

Алесь Евдахо и Андрей Янушкевич​





Евдахо сообщил, что он под подпиской о неразглашении. Вероятно, такую же подписку взяли и с Янушкевича.





Как рассказывало Еврорадио, обоих задержали сегодня в первой половине дня и забрали на допросы в ДФР.





13 января в Минске задерживали директора частного издательства "Кнігазбор" Геннадия Винярского. Его освободили вечером того же дня.