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Евдахо и Янушкевича отпустили из ДФР

Издателя Андрея Янушкевича (издательство "Янушкевич") и книгораспространителя Алеся Евдахо отпустили из Департамента финансовой разведки после допросов.

Алесь Евдахо и Андрей Янушкевич​

Евдахо сообщил, что он под подпиской о неразглашении. Вероятно, такую же подписку взяли и с Янушкевича.

Как рассказывало Еврорадио, обоих задержали сегодня в первой половине дня и забрали на допросы в ДФР. 

13 января в Минске задерживали директора частного издательства "Кнігазбор" Геннадия Винярского. Его освободили вечером того же дня.
"Еврорадио"
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