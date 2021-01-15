COVID-19 уже никуда не исчезнет / фото REUTERS





Специалисты по инфекционным заболеваниям и чиновники от здравоохранения предупреждают, что коронавирус, ставший причиной пандемии в мире, станет эндемическим заболеванием, то есть будет сопровождать человечество постоянно, пусть и не в таких угрожающих масштабах, как сейчас.





С этим мнением согласился глава компании Moderna, которая разработала один из вариантов вакцины, пишет 24 канал со ссылкой CNBC.





Медицинским работникам придется постоянно следить за появлением новых вариантов коронавирус, чтобы ученые могли создавать вакцины для борьбы с ними.





"Нам придется жить с этим вирусом, как мы думаем, вечно", – заявил он во время конференции по охране здоровья JPMorgan Healthcare.





Такого же мнения придерживается и главный научный советник Британии.





"Скорее всего, коронавирус превратится в сезонное заболевание вроде гриппа", – сказал он на заседании стратегического комитета по национальной безопасности в Лондоне.



