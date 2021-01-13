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Белоруска устроила дебош на вокзале в Германии и попала в психушку

Забиравших её полицейских она обозвала фашистами


Гражданка Беларуси на центральном вокзале города Оснабрюка громко и без всякой причины оскорбляла путешественников. Досталось оскорблений также железнодорожникам и сотрудникам пекарни. Очевидцы вызвали федеральную полицию. Инцидент произошёл в минувшее воскресенье, 10 января, сообщает немецкая полиция.

Приехавших стражей порядка 57-летняя женщина также обругала, назвав «придурками и фашистами». Полицейские утверждают, что она вела себя крайне конфликтно и отказывалась отвечать на вопросы. Это затруднило установление ее личности. По дороге в участок женщина несколько раз театрально падала.

Поскольку женщина пожаловалась на боль, ей вызвали скорую помощь. По отношению к медикам женщина также вела себя неадекватно. Она ударила одного из фельдшеров по голове, когда садилась в машину скорой помощи. Так как ее жалобы на самочувствие были вызваны более ранними травмами, ее не доставили в больницу. Женщину пришлось принудительно вывести из машины скорой помощи.

Поскольку к концу дня белоруска так и не успокоилась, ее отправили в психиатрическую клинику для лечения. Кроме того, оказалось, что она пьяна. Уровень алкоголя в ее организме составил 1,7 промилле. В отношении белоруски возбудили несколько уголовных дел.
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