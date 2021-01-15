«Задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных "дворовых" акциях, которые проходили на территории столицы. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу», - говорится в сообщении МВД РБ.





«…люди, которые администрировали упомянутые ресурсы, на марши не ходили. Зато они создали отдельный чатик "Элита Сухарево", где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали "гуляющих" нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих уютных квартир. Затем полученные кадры размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчёты о проделанной работе своим "хозяевам", - также сказано в сообщении. Впрочем, таким сообщениям сложно доверять. Потому что все, что творят силовики, это в ведомстве правильно и законно, а мирные прогулки людей -- это уже преступление и крамола.