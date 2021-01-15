Книги стали угрозой режиму: задержаны Андрей Янушкевич и Алесь Явдаха

После стало известно, что не выходят на связь Сергей Макаревич и Андрей Янушкевич из издательства "Янушкевич". Выяснилось, что финансовая милиция продолжает "трясти" белорусских книгоиздателей: Янушкевича забрали на допрос, а Макаревича отпустили.





Напомним, что 13 января в Минске задерживали директора известного частного издательства "Кнігазбор" Геннадия Винярского. Финансовая милиция приходила и к дизайнеру Анатолию Лазарю, известному как Wiecier Mechaniczny.



