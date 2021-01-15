В Беларуси снова вынесен смертный приговор - первый в этом году

Приговор был оглашен сегодня в выездном задании в суде Слуцкого района. Такой приговор мужчине уже был вынесен второй раз.





Ранее Верховный суд Беларуси отменил ему расстрельный приговор и отправил уголовное дело на новое рассмотрение.





Другим двум фигурантам дела оставлены длительные сроки:





Валентину Бушнину 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима,





Виталию Мятежу - 22 года колонии усиленного режима.





Третьему фигуранту дела - Сергею Захарченко суд назначил 1 год исправительных работ с выплатой 10% заработка.





Виктора Скрундика и еще троих жителей Слуцкого района обвиняют в убийстве 79-летнего и 94-летнего пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.





6 марта 2020 года Минский областной суд осудил уже приговаривал Скрундика к смертной казни, но 30 июня коллегия Верховного суда по уголовным делам отменила смертный приговор Виктору Скрундику и другие приговоры по этому делу.





Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд. На новом рассмотрении прокурор вновь запросил для Скрундика смертную казнь, а суд его поддержал



