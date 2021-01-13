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Ужас! Полдник в детсаду - соленый огурец и стакан кефира

Полдник из консервированного огурца и кефира дали детям в яслях-саду №32 Гомеля.


Об этом редакции «Сильных Новостей» рассказала мама одного из малышей. Женщина возмутилась: почему то, что указано в меню, не приготовили или не сделали замену.

Мама одного из воспитанников дошкольного учреждения Железнодорожного района рассказала, что пришла за ребенком пораньше и увидела, чем кормили детей.

— Полдник для малышей — огурец консервированный и кефирчик. Душа плачет: они грызут и запивают, не подозревая о последствиях, — говорит Наталья.

По словам женщины, в меню были омлет, запеченный картофель, кефир и консервированный огурец. Но в тарелках ни омлета, ни картошки не оказалось — их не приготовили.

— Я мама, и с адекватностью все нормально. Естественно, стала разговаривать с воспитателем. Та объяснила, что яйца в сад не привезли, а почему не приготовили картошку, она не знает. Хотя по правилам должны были сделать замену. Воспитатель, к слову, тоже в шоке, — возмущена мама малыша.

Инцидент произошел 12 января. По информации родителей, в сад 13 января приехала проверка.

Почему в сад приехала проверка и что произошло, «Сильные Новости» пытались узнать в администрации яслей-сада № 32. Но

заведующая отказалась давать комментарии.
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