Ужас! Полдник в детсаду - соленый огурец и стакан кефира





Об этом редакции « Сильных Новостей » рассказала мама одного из малышей. Женщина возмутилась: почему то, что указано в меню, не приготовили или не сделали замену.





Мама одного из воспитанников дошкольного учреждения Железнодорожного района рассказала, что пришла за ребенком пораньше и увидела, чем кормили детей.





— Полдник для малышей — огурец консервированный и кефирчик. Душа плачет: они грызут и запивают, не подозревая о последствиях, — говорит Наталья.





По словам женщины, в меню были омлет, запеченный картофель, кефир и консервированный огурец. Но в тарелках ни омлета, ни картошки не оказалось — их не приготовили.





— Я мама, и с адекватностью все нормально. Естественно, стала разговаривать с воспитателем. Та объяснила, что яйца в сад не привезли, а почему не приготовили картошку, она не знает. Хотя по правилам должны были сделать замену. Воспитатель, к слову, тоже в шоке, — возмущена мама малыша.





Инцидент произошел 12 января. По информации родителей, в сад 13 января приехала проверка.





Почему в сад приехала проверка и что произошло, «Сильные Новости» пытались узнать в администрации яслей-сада № 32. Но