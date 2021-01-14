В Dana Mall больше часа висел огромный БЧБ-флаг
Его забрали люди в форме
Накануне около восьми часов вечера в торговом центре Dana Mall неизвестные вывесили в атриуме большой, на несколько этажей бело-красно-белый флаг.
Также неизвестный хор исполнил «Погоню» по стихотворению Максима Богдановича.
После короткого концерта флаг остался висеть на месте.
По всей видимости, акция прошла в связи с подписанием Лукашенко поправок в Административный кодекс, одной из которых предусмотрен штраф за любое использование БЧБ-символики.
Так продолжалось больше часа. В конце концов на место прибыли два человека в форме, спустили флаг, кому-то позвонили, сходили за большим рюкзаком, а затем упаковали бчб и унесли.
Источник: onliner.by
11:51 15/01/2021
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