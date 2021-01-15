По его мнению, в 2020 году от коронавируса умерли более 20 тысяч беларусов. В фейсбуке он рассказал , как пришел к такому выводу.





Применим три метода, чтобы оценить реальную смертность от коронавируса.





Анализ смертности медицинских работников.

Поскольку общая смертность многократно занижена, а смерти медработников утаить непросто, у Беларуси выходит аномально высокая доля смертей среди медиков.





Светлана Сорокина собрала (Минздрав такую статистику утаивает) 103 человека на начало года, и он был явно неполным – немало дополнений в комментариях от неравнодушных людей (уже 143). По официальной статистике, на 1 января 2021 года от коронавируса в Беларуси умерли 1,424 человека. Доктор медицинских науксобрала (Минздрав такую статистику утаивает) список имен умерших медработников во время эпидемии –





Отсюда следует, что медики якобы составили до 8-10% (и более, зависит от полноты составленного списка) умерших. Во многих странах этот показатель обычно составляет менее 1%.





Например, по данным Минздрава Польши, в прошлом году от коронавируса умерли 137 медработников. Всего же от коронавируса, по данным польской статистики, в 2020 умерли > 28 тыс человек.





Даже если принять во внимание худшую ситуацию с СИЗ в Беларуси, смертность медиков не может превышать польский показать в 15-20 раз. Сравнение числа смертей медиков в Беларуси и Польше позволяет предположить, что и общее количество смертей от коронавируса вряд ли очень сильно уступает общепольскому показателю, то есть наверняка превышает 20 тыс.





Исходя из примерного масштаба занижения смертности (метод грубоватый, но оправданный).

статистика была занижена примерно в 17 раз.

Допустим, масштабы занижения смертности сохранились и во 2-м полугодии.

Хоть в 3-м квартале эпидемия пошла на спад, ее последствия в 4-м квартале были явно самые серьезные.





Горе-управленцы даже установили новые искусственные потолки. Если в первую волну рисовали число новых ежедневных случаев не выше 1,000, то во вторую волну потолок подняли до 2,000 (в реальности могло быть 10 тыс и более).





Максимально допустимое число рисуемых ежедневных смертей подняли с 7 человек в первую волну до 10 во вторую. Итак, официальное число смертей к 1 января (1,424) перемножаем на 17, что дает цифру в районе 24 тыс.





Экстраполяция могилевских данных смертности





С учетом декабря (≈4700 / 3766), избыточная смертность в городе за весь год вероятно превысила “нормальный” показатель на 25% и более.





Допустим, что Могилев пострадал от эпидемии в той же степени, что и в среднем вся страна (Минздрав скрывает региональные данные). Экстраполируем величину избыточной смертности (мин. +25%) в Могилеве с учетом общестрановой смертности в 2019 году (121 тыс человек).





Это дает цифру около 151 тыс человек, то есть разница – 30 тыс человек.





Итого





Каждый из трех методов оценки указывает на то, что

реальное число смертей от коронавируса в Беларуси в прошлом году, вероятно, составило не менее 20 тысяч человек, а возможно и гораздо более.