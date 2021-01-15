+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Расстрел отменен: суд огласит новый приговор убийцам стариков под Минском

Коллегия по уголовным делам Минского областного суда сегодня зачитает новый приговор обвиняемым, которые были признаны виновными в убийстве пожилых людей в Минской области, сообщили в суде.

Расстрел отменен: суд огласит новый приговор убийцам стариков под Минском
Весной 2020 года суд уже выносил приговор по данному делу - основному фигуранту 29-летнему Виктору Скрундику была назначена смертная казнь. Еще троим фигурантам дела также был вынесен обвинительный приговор: Валентин Бушнин получил 18 лет лишения свободы, Виталий Мятеж – 22 года, Сергей Захарченя – год. Адвокаты обжаловали приговор, Верховный суд отменил его и отправил дела на новое рассмотрение новым составом суда.

"Сегодня в 12:00 часов Минский областной суд огласит судебное постановление по данному уголовному делу", - сообщила Sputnik в пятницу помощник председателя областного суда Юлия Корзун.

Новы судебный процесс был отрытым, как и предыдущий, он длился несколько месяцев. Основной фигурант, который уже был признан судом виновным в убийстве двух пенсионеров с особой жестокостью, в последнем слове в суде заявил, что не убивал их.

Как следует из материалов дела, в начале 2019 двое мужчин вошли в дом к пенсионеру в одной из деревень под Минском и стали требовать деньги, старика избивали и душили, а когда нашли ценности, подожгли дом. За неделю до этого аналогичное преступление - убийство с особой жестокостью было совершено в отношении пожилой женщины.

В Беларуси было всего несколько случаев, когда отменили вынесенные смертные приговоры. В 2017 году такой приговор был отменен убийцам молодой пары на улице Алибегова в Минске, дело было отправлено на новое рассмотрение новым составом суда. Затем суд снова приговорил двоих убийц к смерти, Верховный суд оставил это решение в силе.

Также в 2013 году был отменен смертный приговор убийце студентки в Гомеле Александру Грунову: его дело было отправлено на новое рассмотрение. В 2014 году Верховный суд оставил в силе решение Гомельского областного суда о смертной казни, приговор был приведен в исполнение.

Беларусь – единственное в Европе государство, где назначаются и приводятся в исполнение смертные приговоры.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]