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Митрополита Филарета похоронят рядом с могилой старца Митрофана

Митрополита Филарета сегодня похоронят в Жировичском монастыре, за алтарем Крестовоздвиженского храма рядом с могилой старца схиархимандрита Митрофана (Ильина), сообщили Sputnik в Белорусском экзархате.


Митрополит скончался во вторник, 12 января на 86 году жизни. Последний месяц он находился в больнице - у него был подтвержден коронавирус.

В четверг прощание с митрополитом Филаретом прошло в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Проститься с любимым архипастырем белорусского народа пришел президент Беларуси, спикеры обеих палат белорусского парламента, чиновники, дипломаты, верующие, духовенство.

"Вчера поздно вечером гроб с телом почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева) был доставлен в Успенский Жировичский монастырь", - сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе БПЦ.

По словам священнослужителей, сегодня после Божественной литургии в Жировичской обители тело митрополита Филарета будет предано земле.

Владыка Филарет завещал похоронить его на малом братском кладбище монастыря за алтарем Крестовоздвиженской церкви. Погребен он будет рядом с могилой старца Митрофана. Схиархимандрит Митрофан (Ильин) умер после тяжелой болезни в 2006 году. На тот момент ему уже исполнилось 90 лет, он был старейшим клириком Белорусской православной церкви. С митрополитом Филаретом Митрофана связывали не только церковные взаимоотношения, но и человеческая дружба на протяжении многих лет.

В БПЦ также отметили, что для тех, кто не сумел приехать сегодня в Жировичи, будет организована трансляция на YouTube-канале Белорусской православной Церкви. Служба начнется в 12 часов.
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