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Два года колонии - за оплеуху для пропагандиста БТ

Октябрьский суд Минска присудил два года лишения свободы 52-летнему уроженцу Магдебурга Вячеславу Ломоносову.

Его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), пишет «Радыё Свабода».

Судья Елена Живица полностью удовлетворила просьбу государственного обвинителя, который посчитал вину Ломоносова доказанной и попросил наказать его двумя годами колонии общего режима.

Потерпевший телеоператор БТ Иван Мартынович на оглашение приговора не явился. Вчера во время заседания он просил не применять к Ломоносову наказание, связанное с лишением свободы. Он сказал, что у него нет материальных претензий.

В последнем слове Вячеслав Ломоносов еще раз извинился перед телеоператором БТ Иваном Мартыновичем, сказал, что ему стыдно за свой поступок, тем более что телеоператор Иван Мартынович его коллега, «человек с телевидения». 

Вячеслав сказал, что работал на телевидении 24 года и любит свою работу. Он упомянул, что во время президентских выборов записывал выступления кандидатов и выпускал в прямом эфире их дебаты. Так же работал на парламентских выборах, на параде, а в последние годы ему было доверено делать живые трансляции с пасхальной и Рождественской служб, которые показывали в СНГ.

«Мне было больно 25-го (при задержании 25 октября на марше Вячеслава сильно избили омоновцы, сломали три ребра и палец. — РС), но гораздо больнее, что перед самым Новым годом от ковида умерла моя теща. Она мне стала второй матерью, и я не смог проститься с ней и поддержать семью в трудную минуту».

Ломоносов сказал, что искренне раскаивается и просил суд не применять наказание, связанное с лишением свободы.
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