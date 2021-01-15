



Накануне в Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны - детская медсестра из города Рамла.





Таким образом, вакцину получили уже более 20% израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.





Заметим, что в Израиле примерно столько же жителей как и в Беларуси.





Кстати, 95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge).





В Беларуси о массовой вакцинации еще никто даже и не слышал. При чем если в Израиле прививают одобренными ВОЗ вакцинами, то у нас речь идет о сомнительной российской вакцине Спутник V.





Но даже и о прививках этой вакциной до сих пор ничего неизвестно, хотя власти заявляли о поступлении в страну 2 млн доз в январе.





Тем временем у Лукашенко - пир во время чумы. То рождественский бал, то награждения силовиков и пропагандистов, особо отличившихся в борьбе с протестами, а на днях он устраивает прием для спортсменов-"ябатек".





На все это, как и на так называемое "всенародное собрание", он тратит наши деньги, не считая, пока одни беларус у мирают от коронавируса, а другие - от того, что из-за эпидемии коронавируса не могут вовремя получить необходимую помощь.