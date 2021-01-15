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COVID-19: в Израиле уже привиты 2 млн жителей, а Лукашенко тратит наши деньги на балы и силовиков

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 93 млн человек во всем мире, и свыше 2 млн уже умерли.


Накануне в Израиле в присутствии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху вакциной от коронавируса был привит двухмиллионный житель страны - детская медсестра из города Рамла. 

Таким образом, вакцину получили уже более 20% израильского населения. Нетаньяху объявил, что Израиль станет первой страной, победившей коронавирус.

Заметим, что в Израиле примерно столько же жителей как и в Беларуси.

Кстати, 95 процентов всех сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на 10 стран, заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge). 

В Беларуси о массовой вакцинации еще никто даже и не слышал. При чем если в Израиле прививают одобренными ВОЗ вакцинами, то у нас речь идет о сомнительной российской вакцине Спутник V. 

Но даже и о прививках этой вакциной до сих пор ничего неизвестно, хотя власти заявляли о поступлении в страну 2 млн доз в январе.

Тем временем у Лукашенко - пир во время чумы. То рождественский бал, то награждения силовиков и пропагандистов, особо отличившихся в борьбе с протестами, а на днях он устраивает прием для спортсменов-"ябатек". 

На все это, как и на так называемое "всенародное собрание", он тратит наши деньги, не считая, пока одни беларус у мирают от коронавируса, а другие - от того, что из-за эпидемии коронавируса не могут вовремя получить необходимую помощь.
"Белорусский партизан"
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