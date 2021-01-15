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Суд в Минске признал незаконной забастовку в Новом драматическом театре

Минский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Нового драматического театра Минска к его отдельным работникам и признал их забастовку незаконной.


"С учетом мнения представителя прокуратуры Минский городской суд признал забастовку, объявленную 27 октября 2020 года работниками Нового драматического театра Минска незаконной. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в пятницу. 

По данным прокуратуры, 27 октября 2020 года некоторые работники отказались выполнять свои должностные обязанности в связи с объявлением забастовки. Об этом они уведомили директора учреждения в тот же день.

Истец просил признать забастовку незаконной, поскольку ответчики нарушили сроки и процедуру ее проведения. Полагал, что требования работников, изложенные в первом уведомлении, носили политический характер и не были связаны с разрешением коллективного трудового спора. А во втором – касались мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, которые в театре выполнялись в полном объеме.

"Как определено в ходе судебного заседания, забастовка действительно проведена с явными нарушениями норм о труде. Опровергнуты доводы ответчиков о том, что они прекратили трудовую деятельность из-за несозданных нанимателем надлежащих условий труда при распространении острых респираторных заболеваний, включая коронавирус. Доказано, что наниматель принял необходимые меры, в том числе по предупреждению распространения инфекционных заболеваний", - сказано в сообщении надзорного ведомства.
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