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В Беларуси появится экспертиза качества медпомощи

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подводя итоги совещания у Лукашенко, отметил, что в Беларуси фактически появится совершенно новый закон о здравоохранении.




Изменения коснулись половины статей, также появились еще две новые главы, сообщает пресс-служба Минздрава.
 
Пиневич считает, что закон в таком виде полностью будет соответствовать вызовам сегодняшнего дня, он закладывает правовые основы для совершенствования системы на 7–9 лет вперед.
 
В стране вводится новый вид экспертизы качества медпомощи. Еще появилось понятие клинико-экономической (фармакоэкономической) экспертизы. Она нужна для отбора наиболее экономически выгодных и безопасных медицинских технологий.
 
Документ расширяет возможности использования отделений дневного пребывания. В этом случае пациентам предусмотрены лекарственные средства и медицинские изделия в пределах республиканских формуляров за счет бюджета, как и при стационарном лечении.
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