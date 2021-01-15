В Беларуси появится экспертиза качества медпомощи
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подводя итоги совещания у Лукашенко, отметил, что в Беларуси фактически появится совершенно новый закон о здравоохранении.
Изменения коснулись половины статей, также появились еще две новые главы, сообщает пресс-служба Минздрава.
Пиневич считает, что закон в таком виде полностью будет соответствовать вызовам сегодняшнего дня, он закладывает правовые основы для совершенствования системы на 7–9 лет вперед.
В стране вводится новый вид экспертизы качества медпомощи. Еще появилось понятие клинико-экономической (фармакоэкономической) экспертизы. Она нужна для отбора наиболее экономически выгодных и безопасных медицинских технологий.
Документ расширяет возможности использования отделений дневного пребывания. В этом случае пациентам предусмотрены лекарственные средства и медицинские изделия в пределах республиканских формуляров за счет бюджета, как и при стационарном лечении.
09:36 15/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение