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Резко похолодает. Коммунальные службы на вахте

Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы. Причина — резкое похолодание (до конца недели местами прогнозируется похолодание до -29 градусов), сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Уборка снега в Минске / БЕЛТА

Коммунальные службы Минска переходят на усиленный режим работы. Причина — резкое похолодание (до конца недели местами прогнозируется похолодание до -29 градусов), сообщает пресс-служба Мингорисполкома. Власти столицы поставили задачу обеспечить в условиях возможных сильных морозов бесперебойную подачу тепла, воды, электроэнергии и качественное содержание городских территорий.

В Минске организуют круглосуточные дежурства аварийно-восстановительных бригад, приостанавливают плановые земляные работы, чтобы избежать риска повреждения инженерных сетей в сложных погодных условиях. Сформировано 46 бригад "по ликвидации чрезвычайных ситуаций в жилфонде". В морозные дни будут работать и 92 бригады городской аварийной службы, "Минсккоммунтеплосети" и "Минскводоканала", пишет Еврорадио.

Городские власти отмечают, что создан необходимый запас топлива для бесперебойной работы общественного транспорта в условиях сильных морозов. Они обещают, что салоны транспортных средств будут обогреваться.
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