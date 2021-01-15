Дуров сообщил о рекордном приросте Telegram

"Это крупнейшая цифровая миграция в истории" – сказал Дуров.





Фото: Соцсети





Дуров поприветствовал двух новых президентов в числе лидеров государств, которые уже подключились к "Телеграму", и добавил ссылки на все их аккаунты.





Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на своем официальном канале, что динамика прироста новых "юзеров" на его платформе в последние несколько дней ускорилась радикальным образом.

"Со времени моего последнего сообщения и без того массовый приток новых пользователей в Telegram только ускорился. Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – написал Дуров в четверг, 14 января.Речь идет о статусе Дурова от 12 января, в котором тот заявил, что в течение последних трех суток в мессенджере появилось свыше 25 миллионов новых аккаунтов, а по итогам первой недели 2021 года общее число пользователей возросло до 500 миллионов.

В числе новоприбывших, основатель Telegram отметил (в том числе и буквальным образом – добавив гиперссылку) президента Бразилии Жаира Болсонару (@jairbolsonarobrasil), а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (@RTErdogan).





"Они присоединяются к списку других глав государств, уже присутствующих на платформе", – добавил Дуров и перечислил "постояльцев" мессенджера:





Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – @PresidenteAMLO;





Президент Франции Эмманюэль Макрон – @emmanuelmacron;





Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун – @leehsienloong;





Президент Украины Владимир Зеленский – @V_Zelenskiy_official;





Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев – @shmirziyoyev;





Президент Тайваня Цай Инвэнь – @iingtw;





Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али – @AbiyAhmedAliofficial;





Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – @bnetanyahu.





"Обратите внимание, что такие проверенные учетные записи обычно показывают синюю галочку в вашем списке чата и результатах поиска", – добавил Дуров. Отметим, что аккаунты президента Украины и премьер-министра Эфиопии их создатели решили "верифицировать" добавлением слова "official" в адрес.

Основатель мессенджера подчеркнул, что подключение к соцсети политических лидеров "это большая честь", а также отметил, что понимает, почему их выбор пал на Telegram:





"В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате каналы Telegram – единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией", пишет focus.ua





На днях Telegram стал вторым приложением по количеству скачиваний в США: на рост популярности мессенджера повлияли запрет приложения Parler, а также блокировка аккаунта Дональда Трампа в Twitter и новые условия конфиденциальности WhatsApp.



