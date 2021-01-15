Шок: ребенку ампутируют ноги из-за осложнений коронавируса

Фото: Brittney Autman

Дишан Джемисон





В США из-за редкого осложнения COVID-19 ребенку ампутируют ноги. Об этом в четверг, 14 января, сообщает сайт телеканала Fox 17.





У десятилетнего Дишана Джемисона поднялась высокая температура, и 21 декабря мать отвезла ребенка в больницу. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей, - говорится в сообщении.





Врач мальчика Розмари Оливеро заявила, что синдром развивается в течение двух-восьми недель после заражения новой коронавирусной инфекцией. В случае Джемисона COVID-19 прошел бессимптомно, а синдром развился спустя две недели.





"Синдром привел к накоплению жидкости в ногах ребенка", - рассказала медик.





Врачи попытались сохранить ноги, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.





"Было очень тяжело принять такое решение. Я просто думаю, какая жизнь ждет его после ампутации? Он любит играть в футбол и вести активный образ жизни. Это очень тяжело", - сказала журналистам мать мальчика Бриттни Отман.





В то же время, она утешает себя мыслью о том, что позже ее сын вновь сможет ходить при помощи протезов, пишет korrespondent.net



